Vinland Saga: data di uscita, locandina e trailer per l'anime sui vichinghi

Manca ormai poco all'arrivo di Vinland Saga, l'anime sui vichinghi tratto dall'omonimo manga di Makoto Yukimura. Questo è il secondo titolo adattato da una storia del mangaka, dopo il bello ma controverso Planetes. L'anime annunciato lo scorso anno si rivela in una nuova locandina, che accompagna nuove informazioni tra cui la data di uscita.

Vinland Saga debutterà il 6 luglio su Amazon Prime Video a cui poi seguirà una trasmissione sul canale NHK General due giorni dopo, l'8 luglio alle ore 00:10. Tuttavia, la serie animata non sarà disponibile solo in Giappone, ma anche nel resto del mondo: infatti Amazon distribuirà la serie con sottotitoli in inglese lo stesso giorno di uscita, mentre i sottotitoli di altre lingue faranno la loro comparsa nei giorni successivi.

Insieme a queste informazioni, Vinland Saga si mostra anche in una nuova locandina diffusa da SPY che potete vedere in calce. Su uno sfondo ricolmo di sangue e armi a tinte rosse, si stagliano i diversi personaggi che faranno da protagonisti all'opera: il piccolo Thorfinn in primo piano e la sua versione da adulto sul fondo; nel mezzo appaiono invece Thors, i mercenari Askeladd e Thorkell e, infine, di spalle, il principe Canuto.

I 24 episodi che comporranno Vinland Saga vedranno la presenza di Naoya Uchida nel ruolo di Askeladd, Kensho Ono in quello di Canute, Akio Ohtsuka per Thorkell e Hiroki Yasumoto come Bjorn. Lo studio ha anche pubblicato un nuovo trailer che potete vedere in alto alla notizia.