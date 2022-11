Vinland Saga: la delusione nelle aspre parole del regista

Vinland Saga è il manga di punta di Makoto Yukimura. La trama si svolge nell'Europa settentrionale dell'undicesimo secolo, con particolare focus, anche storico, sulle gesta del popolo vichingo. Abbiamo approfondito i parallelismi nello speciale Vinland Saga e la storia dei Vichinghi.

Shuhei Yubata, il registra dell'anime di Vinland Saga, commenta senza mezzi termini gli attuali problemi nell'industria degli anime, affermando che gli addetti al settore dovrebbero lavorare molto di più per concentrarsi nella realizzazione di idee originali.

'Facciamo la stessa cosa da 30 o 40 anni, non perché sia ​​la cosa giusta da fare, ma come risultato di artigianalità e individualismo fuorvianti', dice Yubata. 'L'industria dell'animazione giapponese non è affatto creativa ora come ora e dobbiamo esserne consapevoli. Lavorare sodo per creare un ambiente in cui nuove sfide possano essere affrontate per sviluppare nuove opportunità di successo per un mercato più ampio'. Shuhei ha anche promesso che si metterà duramente alla prova una volta che il suo attuale carico di lavoro si sarà alleggerito.



Wit Studio e Studio MAPPA stanno collaborando per la produzione della seconda stagione di Vinland Saga. La prima, interamente realizzata da Wit Studio, è stata un successo che ha espanso il franchise alle attenzioni del grande pubblico. Ne parla più nel dettaglio la nostra recensione di Vinland Saga prima stagione.

