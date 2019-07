Vinland Saga, disponibile il primo episodio dell'anime su Prime Video

Come anticipato pochi giorni fa, su Amazon Prime Video è ora disponibile il primo episodio di Vinland Saga, che ha finalmente avuto un adattamento anime dopo il successo ottenuto dal manga ideato da Makoto Yukimura.

La serie al momento avrà quattro episodi con quattro diverse pubblicazioni, di settimana in settimana. Il primo è arrivato esattamente oggi, con messa in onda alle ore 12 del Giappone su Amazon Prime Video. Il prossimo episodio arriverà l'8 luglio alle ore 01:40 e l'episodio 3 durante lo stesso giorno, immediatamente dopo la fine del precedente, alle 02:10. La messa in onda giapponese porterà con sé anche i sottotitoli in inglese e in tedesco, così da poter permettere la visione anche in Occidente. Le altre lingue arriveranno soltanto successivamente.



Il quarto episodio di Vinland Saga, invece, è programmato per il 28 luglio alle 00:10 su NHK: nell'arco delle due settimane di pausa gli episodi andranno anche in TV oltre che su Amazon Prime Video, il che giustifica il gap tra la release del secondo e il terzo episodio e l'ultimo. Nel frattempo in Italia il 17 luglio prossimo sarà pubblicato il tankobon numero 21, in attesa dell'ultimo volume, che in Giappone è stato pubblicato lo scorso 21 giugno.