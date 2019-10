Vinland Saga: finalmente disponibile la seconda Opening ufficiale, cosa ne pensate?

Oggi, domenica 6 ottobre 2019, è stato finalmente pubblicato l'episodio 13 di Vinland Saga, l'anime dedicato ai vichinghi curato dal blasonato studio d'animazione WIT Studio, già responsabile per l'adattamento de L'Attacco dei Giganti.

Recentemente, lo staff aveva dichiarato che dopo una prima metà di stagione passata in compagnia di Mukanjyo" dei Survive Said the Prophet e di "Torches" di Aimer, sarebbero state modificate entrambe le sigle di apertura e chiusura per via dell'introduzione di un nuovo arco narrativo.

La nuova opening, intitolata "Dark Crow" e curata dalla rock band giapponese MAN WITH A MISSION, si è finalmente mostrata durante la trasmissione del nuovo episodio ed è disponibile all'ascolto in calce all'articolo. Subito sotto troverete anche "Drown" della cantautrice giapponese milet, il nuovo ending theme presentato diverse settimane fa.

Secondo quanto mostrato nella sigla di apertura, nel corso dei nuovi episodi assisteremo ad una resa dei conti tra Throfinn, il figlio di Thor, e lo zio Throkell, attualmente alla caccia del principe Canute. Alla fine dell'episodio 12, Askeladd e Throfinn si sono ritrovati al centro di un'imboscata danese, potrebbe quindi essere possibile che lo scontro tra le due parti arrivi prima di quanto ipotizzato.

E voi cosa ne pensate? Preferivate le sigle vecchie? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto!