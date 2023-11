Vinland Saga doveva essere ben diverso: l'autore racconta le origini del manga

Vinland Saga è un'opera originale e affascinante, ma sapete che l'autore Makoto Yukimura pensava ad una storia completamente diversa? In una recente intervista per la Kodansha USA durante il Toronto Comic Arts Festival, ha parlato delle origini del racconto di Thorfinn. Vediamo insieme quali.

"Quando ho contattato per la prima volta il mio editor per scrivere la storia di Vinland Saga, non è iniziata con [Thorfinn] che combatteva gli inglesi in Inghilterra. Stavo progettando una storia che iniziasse con lui come schiavo." Ma lui aveva un'altra idea e mi disse: "Beh, non funzionerà. Una storia che parte da uno schiavo? Pensavo che questa storia riguardasse i Vichinghi e i combattimenti, e tu non ne parlerai? Come lo spiegherò al mio caporedattore?" Questa è stata la prima reazione che ho ricevuto dal mio editore."

Yukimura ha poi spiegato che c'era una parte specifica della storia di Thorfinn che intendeva affrontare: "C'è una parte di questa storia a cui ho sempre voluto dedicare particolare attenzione. Fin dall'inizio, l'idea era che il protagonista fosse uno schiavo destinato a intraprendere un viaggio verso la scoperta di una nuova terra. La trasformazione da schiavo a esploratore è ciò su cui desideravo concentrare la mia serie."

Nella stessa intervista, Yukimura ha parlato del possibile finale di Vinland Saga e di qual è, secondo lui, il miglior arco narrativo di Vinland Saga.