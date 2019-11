Vinland Saga: l'episodio 17 è una gioia per gli occhi, ecco le reazioni dei fan!

Vinland Saga si sta dimostrando sempre di più uno dei migliori anime di questo intenso 2019. La serie, curata dai ragazzi di WIT Studio e tratta dal manga di Makoto Yukimura, ha messo in scena nella giornata di ieri una delle battaglie più spettacolari dell'ultimo anno, con protagonisti il giovane Throfinn e lo scaltro mercenario Askeladd.

La puntata riprende esattamente da dove si era conclusa la precedente, ovvero dal tradimento subito da Askeladd, ormai a corto di uomini e con il possente Thorkell a poche miglia di distanza. Dopo un breve monologo, il mercenario decide di affidare il principe Canute a Bjorn e Thorfinn, coprendo la ritirata e ritrovandosi da solo contro più di cinquanta uomini.

Dopo aver recuperato un cavallo Thorfinn decide di tornare indietro e a sua grossa sorpresa, si ritrova costretto a duellare con Thorkell per salvare Askeladd, rimasto vivo per miracolo. La puntata 17 è una vera e proprio gioia per gli occhi, con animazioni spettacolari e uno scontro dietro l'altro. Il prossimo episodio arriverà in ritardo di una settimana per via della trasmissione dei Mondiali di Paratletica Leggera 2019, ma le aspettative sono davvero altissime.

Come potete vedere in calce comunque, i fan si sono riversati sui social per dire la loro sull'episodio, accolto come uno dei migliori della stagione.

E voi cosa ne pensate? State seguendo quest'anime? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui invece vogliate saperne di più sulla serie, vi consigliamo di leggere il nostro first look su Vinland Saga.