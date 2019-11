Vinland Saga: l'episodio 18 è stato anticlimatico? Ecco cosa ne pensano i fan

Pochi giorni fa è stata mostrata per la prima volta la preview dell'episodio 18 di Vinland Saga, puntata in cui secondo quanto anticipato dal regista Shuhei Yabuta avremmo dovuto assistere all'emozionante duello tra Thorfinn e Thorkell. L'episodio, trasmesso nel corso della giornata di ieri, ha però stupito i fan con una scelta oltremodo singolare.

Dopo pochi minuti infatti, lo scontro tra i due guerrieri è passato in secondo piano e il focus della puntata è finito per convergere nella figura del principe Canute. Un adattamento estremamente fedele a quanto mostrato nei capitoli del manga, accolto però con qualche critica da parte di chi si aspettava, dopo due settimane di stop, di scoprire come si sarebbe risolta la disputa tra i vichinghi.

In generale comunque il montaggio dell'episodio è stato applaudito dai fan, che come potete vedere in calce hanno apprezzato il riuscitissimo dive in nella psicologia del futuro re di Danimarca. Una scelta vincente che ha aiutato il regista a rialzarsi dopo tutte le critiche subite per colpa dell'episodio 17 di Vinland Saga, ritenuto da molti superficiale nell'adattamento di alcune tavole.

E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto l'episodio o l'avete trovato anticlimatico? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante!