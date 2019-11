Vinland Saga: l'episodio 19 ha mostrato il grande cambiamento di 3 personaggi

L'anime di Vinland Saga ha tanti pregi, a partire dalla qualità delle animazioni, passando per la bellezza dell'ambientazione e la semplicità della storia. Il più grande punto di forza dell'anime di WIT Studio però resta senza dubbio la caratterizzazione dei personaggi, scritti da Makoto Yukimura e portati in vita da un superbo cast di doppiatori.

Il miglior esempio di quanto detto è probabilmente rappresentato dall'episodio 19, trasmesso per la prima volta in Giappone nella giornata da ieri e accolto con gioia dai fan. La puntata infatti ha mostrato l'incredibile maturazione di tre importanti personaggi: il protagonista Thorfinn, il mercenario Thorkell e il principe Canute.

La puntata 18 di Vinland Saga aveva visto concludersi il duello tra Thorfinn e Thorkell, vinto dal secondo grazie alla sua stupefacente forza bruta. L'episodio 19 tuttavia svela che i giochi sono tutt'altro che conclusi e dopo un rapido flashback sul passato di Thor, i due combattenti riprendono la sfida.

Thorfinn, fisicamente provato e con un braccio rotto, decide quindi di ascoltare per la prima volta Askeladd, il mercenario che tempo prima uccise suo padre. La collaborazione tra i due porta alla sconfitta di Thorkell, che finisce per crollare a terra e perdere un occhio.

Thorfinn mette da parte il rancore e vince la sua sfida, ed in maniera simile, anche Thorkell getta la maschera e svela ai propri uomini che il suo unico rimpianto è quello di non essere fuggito con Thor quando questi glielo propose anni prima. Il trio di guerrieri viene infine unito dal principe Canute, sempre più leader con il passare di ogni episodio.

Thorfinn rinnega momentaneamente il suo odio, Thorkell comprende che la violenza non è il suo unico scopo di vita e Canute decide coraggiosamente di andare a conquistare il trono. Degli sviluppi importantissimi che mostrano ancora una volta l'eccezionale lavoro svolto sul fronte del character development dal duo Yukimura/Yabuta.

E voi cosa ne pensate? State seguendo quest'anime? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui invece vogliate saperne di più sulla serie, vi consigliamo di leggere il nostro first look su Vinland Saga.