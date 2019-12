Vinland Saga: l'episodio 21 anticipa uno degli scontri più importanti dell'intera stagione

Mancano appena tre episodi alla conclusione di Vinland Saga, l'anime tratto dal capolavoro di Makoto Yukimura. Al netto di qualche scivolone per via di alcune dichiarazioni da parte del regista, la serie è stata recepita in maniera positiva da parte degli appassionati, e sembra proprio che l'episodio 22 sia destinato a diventare un fan favorite.

L'ultima puntata infatti, la numero 21, ha anticipato una delle battaglie più attese dagli spettatori, ovvero il rematch tra Throfinn e il mercenario Askeladd. I due si scontrarono per la prima volta durante l'episodio 8, quando il protagonista cedette alla rabbia e finì per sprecare l'occasione per vendicare il proprio padre.

Nel corso degli episodi successivi Throfinn riprese a lavorare durante per ottenere una seconda chance e finalmente, dopo aver salvato la vita alla sua preda sconfiggendo Throkell e aver protetto innumerevoli volte il Principe Canute, la sua richiesta è stata esaudita.

L'episodio 22, in programma per domenica 15 dicembre, metterà quindi in scena la seconda battaglia tra i due guerrieri. Il protagonista, impaziente di ottenere vendetta, combatterà con il braccio destro rotto mentre Askeladd, stranamente scosso per la perdita dell'ex braccio destro Bjorn, metterà nuovamente a rischio il suo piano pur di tenere Thorfinn sotto controllo.

E voi cosa ne pensate? Askeladd sarà in grado di fermare il ragazzo che ha sconfitto Thorkell? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!