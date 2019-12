Vinland Saga: nell'episodio 22 saranno adattati due importanti capitoli del manga

L'episodio 21 di Vinland Saga si è rivelato estremamente emozionante, con la messa in scena dello scontro tra 2 personaggi che i fan hanno imparato a conoscere puntata dopo puntata. Il duello più importante però, quello tanto desiderato dai fan, arriverà senza dubbio nel prossimo episodio secondo quanto rivelato dalla preview visibile in cima.

Nella puntata 22, in programma per la prossima domenica, vedremo infatti la rivincita tra il protagonista Thorfinn e Askeladd, il mercenario responsabile per l'uccisione del padre. Vista la particolarità del montaggio dell'anime alcuni fan pensavano che anche nel prossimo episodio avremmo potuto assistere a qualche modifica, ma il trailer dell'episodio ha cancellato qualsiasi dubbio.

La serie animata si concluderà con tutta probabilità con l'adattamento del capitolo 56, ultima parte del quarto Volume. Il nuovo episodio invece, adatterà i capitoli 46 e 47, intitolati rispettivamente Two Lone Wolves e The Hero is Gone. I fautori del manga conoscono bene i due numeri, visto che riportano rispettivamente la seconda battaglia tra i due guerrieri e un importante flashback sul passato di Askeladd.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo l'adattamento del manga di Makoto Yukimura? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata all'intervista concessa dal regista di Vinland Saga.