Vinland Saga è vicino alla fine: le parole di Yukimura sul suo manga

Si sta discutendo spesso dell'anime dei vichinghi più importante del periodo recente, ma anche nel settore manga Vinland Saga va a gonfie vele. Il fumetto scritto e disegnato da Makoto Yukimura, basato sui racconti degli esploratori vichinghi del medioevo, continua la sua pubblicazione mensile sulla rivista seinen Afternoon di Kodansha.

Ma per quanto tempo lo farà? Da tempo si sa che Makoto Yukimura sta lavorando alla fine della sua storia, una storia che sta producendo ormai da quasi venti anni. Per ora, Vinland Saga è in pausa e non tornerà prima di settembre, ma in questo periodo l'autore è stato coinvolto in un'intervista particolare dove ha rivelato un dettaglio non da poco.

Makoto Yukimura e Hajime Isayama, autore de L'Attacco dei Giganti, hanno fatto un'intervista congiunta. Nelle dichiarazioni, il sensei Yukimura ha confermato che Vinland Saga è vicino alla fine. Il manga quindi si concluderà a breve, come aveva già anticipato qualche anno fa. Per il momento non è dato sapere quando arriverà la conclusione della pubblicazione, ma per chi è in pari con la storia è ben chiaro che manca poco al termine della storia di Thorfinn.

La terra di Vinland sarà portatrice di sventura oppure questo vichingo alla ricerca della pace troverà l'agognata serenità?