Vinland Saga: un frame tratto dal finale mostra la dualità di Thorfinn, l'avevate notato?

Il season finale di Vinland Saga ha messo in mostra uno degli avvenimenti più inaspettati e scioccanti del 2019, ricevendo il plauso della critica e dei fan. Parte del merito va senza dubbio ai ragazzi di WIT Studio, che grazie al loro talento sono riusciti a dare vita all'opera di Makoto Yukimura.

Nel caso in cui non foste d'accordo con questa affermazione, siamo sicuri che il frame visibile in calce all'articolo vi farà cambiare idea. Un utente Reddit infatti, ha condiviso sul social uno screenshot dell'ultimo episodio, in cui è visibile la reazione di Thorfinn alla morte del mercenario Askeladd. L'immagine mostra tutta la dualità del ragazzino, perennemente bloccato in uno stato di rabbia cieca e disperazione. La parte sinistra del volto di Thorfinn è infatti furiosa, sia per via delle azioni dell'ex capo che per quelle del nuovo Re Canute, mentre la parte destra sembra dipingere uno stato di shock e disperazione.

Thorfinn del resto ha imparato a combattere e cacciare dopo aver viaggiato per più di dieci anni insieme ad Askeladd, l'uccisore del padre. Nonostante l'odio, Thorfinn vedeva Askeladd come la sua unica ragione di vita, visto che secondo la mentalità del protagonista solo la vendetta avrebbe potuto dargli finalmente pace. Askeladd d'altro canto ha mostrato più volte di tenere a Thorfinn, seppur in una maniera velata, visto che dopo ogni duello il mercenario spendeva del tempo cercando di far crescere il suo sottoposto.

E voi cosa ne pensate? Avevate notato questa chicca? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste saperne di più sull'anime invece, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Vinland Saga.