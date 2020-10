Vinland Saga: importante annuncio in programma per domani pomeriggio, Stagione 2 in vista?

L'esistenza della seconda stagione dell'anime di Vinland Saga è stata confermata ufficiosamente più volte, ma al momento continua a mancare un annuncio e una data d'uscita definitiva. Tutto questo potrebbe cambiare domani, 28 ottobre 2020, visto che WIT Studio ha confermato che terrà un evento speciale per discutere della serie.

In calce potete dare un'occhiata al post pubblicato sul profilo Twitter dell'anime, in cui è riportato quanto segue: "Il talk show online di WIT Studio si terrà domani sera alle ore 20:00 (NdR. 12:00 per il pubblico italiano) e si parlerà liberamente della serie anime! Tra gli ospiti ci saranno il regista Shuhei Yabuta e il character designer Takahiko Abiru, non mancate!". Yabuta ha confermato la produzione della seconda stagione il mese scorso, e l'uscita nel 2021 è ormai data per certa. Le possibilità di un annuncio poco prima della conclusione del talk show sembrano essere estremamente alte.

La prima stagione di Vinland Saga ha adattato i primi 54 capitoli del manga, trasponendo l'arco narrativo del prologo. La seconda stagione, nel caso in cui fosse composta da altri 24 episodi, dovrebbe adattare l'arco narrativo denominato Farmland Saga o Slave Arc, e concludersi con il capitolo 100, poco prima dell'inizio della viaggio verso l'Europa meridionale.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati alla seconda stagione dell'anime? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che il manga di Vinland Saga sta per raggiungere il climax, e terminerà entro pochi anni.