Vinland Saga: da dove iniziare per recuperare questo capolavoro?

Vinland Saga è ormai vicino alla sua conclusione e quale momento migliore se non ora per recuperare questa pietra miliare della nona arte? Manga storico tra i più influenti degli ultimi 20 anni, assieme ad altre perle come Kingdom, oggi vi faremo una rassegna su come, dove e perché recuperare quest'opera!

Le vicende di Thorfinn sono ambientate nell'XI secolo d.C., nel periodo della guerra anglo-danese. Ovviamente Vinland Saga contiene eventi e persone reali, difatti l'esploratore Thorfinn Karlsefni, la moglie Gudrud e Re Canuto di Danimarca sono storicamente attestati. Ovviamente molti eventi vengono modificati, romanzati e le lacune nelle fonti colmate per rendere la vicenda più accattivante.



Il protagonista stesso è noto solamente per le sue avventure, ma qui, oltre a scoprire terre, riscopre anche se stesso. Tutto il dramma umano è inedito e creato dalla penna di Makoto Yukimura: dalla perdita alla vendetta, dall'accettazione del dolore fino alla riscoperta di nuovi obiettivi e colori della vita. Il nostro protagonista affronterà tutto questo, rendendo gli avvenimenti extra-bellici interessanti, avvincenti e coinvolgenti tanto, se non più, delle battaglie. Quindi perché recuperarlo? Perché è un capolavoro. Non consigliereste forse ad un appassionato di cinema di recuperarsi pietre miliari di quell'arte come Il Gladiatore? È la stessa cosa.

A che pubblico si rivolge Vinland Saga? Agli appassionati di storia, di azione e guerra, a chi ama le vicende che si svolgono nel periodo medievale, ma anche per chi cerca una costruzione di personaggi magistrale, memorabile e profondamente complessa. Se avete amato seinen quali Berserk e Vagabond, per quanto diversi, amerete anche quest'opera.

Dove recuperarlo? in Italia è edito da Star Comics e conta per ora 26 volumi usciti. L'anime è invece disponibile su Prime Video, anche se è molto indietro rispetto alla controparte cartacea.

E voi avete già dato un'occhiata a quest'opera? Se ancora non l'aveste fatto vi consigliamo caldamente di farlo, perché merita veramente e diventerà un cult nei prossimi anni, anche se per molti lo è già. Vi invitiamo inoltre a non perdervi la nostra recensione sulla Prima Stagione di Vinland Saga disponibile su Prime.