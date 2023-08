Vinland Saga: dal lavoro in digitale alle opinioni sull'anime, nuove rivelazioni dell'auto

Il San Diego Comic-Con 2023 è stata una fiera ricca di novità, non solo per quanto riguarda i fumetti occidentali, ma anche per alcuni importanti annunci riguardanti il mondo dell’animazione. Ha sorpreso in particolare l’intervento di Makoto Yukimura, autore di Vinland Saga, il quale ha parlato dell’opera, ma anche della sua vita privata.

Dopo aver rivelato le sue fonti d’ispirazione per l’avventura di Thorfinn, infatti, il mangaka ha continuato a parlare del proprio lavoro, soprattutto riguardo il cambiamento dal lavorare in ufficio al fianco dei propri assistenti e direttamente su carta alla digitalizzazione delle fasi produttive, diventata necessaria nei mesi della pandemia.

“Ho iniziato coi mezzi normali, ma durante la pandemia sono passato completamente al digitale”, ha spiegato Yukimura, rivelando di passare idee e manoscritti sulla cartella in cloud che condivide con editor e staff, un metodo ormai diventato uno standard in Giappone. Il mangaka ha anche riconosciuto l’importanza del lavoro dei suoi assistenti, ammettendo di lavorare unicamente sul design dei personaggi principali, e sulla scrittura dei dialoghi, mentre loro si occupano dei dettagli e degli sfondi.

Passando poi a discutere delle due stagioni dell’anime, Yukimura ha condiviso l’entusiasmo iniziale provato nel vedere la trasposizione della sua opera, per poi ricredersi ed essere preoccupato per le condizioni in cui sono costretti a lavorare gli animatori. “Vorrei ringraziare profondamente gli animatori che hanno creato l’anime, perché hanno rispettato il mio lavoro e hanno permesso la sua diffusione in tutto il mondo”.

Altro punto affrontato durante il panel sono state le possibili teorie e speculazioni da parte dei fan sul seguito della storia, a cui Yukimura ha risposto: “non possono nascondere che si tratti di fatti basati su una storia vera; quindi, potete immaginare che qualcosa di terribile stia per accadere”. Cosa ne pensate di queste rivelazioni da parte dell’autore? Ditecelo nei commenti.

Per finire, ricordiamo che inizialmente Yukimura non era un grande appassionato della storia dei Vichinghi.