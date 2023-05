Vinland Saga: MAPPA pubblica il trailer finale della seconda stagione

Manca ormai poco alla conclusione della seconda stagione dell’anime di Vinland Saga, una delle trasposizioni più attese nel palinsesto primaverile del 2023, e considerata la quantità di questioni introdotte finora gli autori e artisti dello studio MAPPA hanno pubblicato un trailer finale per accompagnare gli spettatori verso la conclusione.

L’epica, violenta, e sofferente storia di Thorfinn, narrata attraverso un’estetica e una rappresentazione molto curata dell’epoca e della cultura vichinga, ha conquistato milioni di persone in tutto il mondo, e in preparazione dei pochi episodi rimasti prima della fine di questa seconda stagione, MAPPA ha realizzato il trailer riportato in cima alla notizia, che sembra essere quasi un video tributo all’avventura del protagonista, ormai cresciuto.

Ripercorrendo alcuni dei traumi e delle scene più importanti vissute in prima persona da Thorfinn, come la vicinanza col padre ormai perso per sempre, e la morte del suo acerrimo nemico, Askeladd, che lo lasciò momentaneamente senza un vero scopo da perseguire nella vita, il video porta gli spettatori a vedere in maniera rapida e confusa cosa li aspetterà nel finale di stagione, la cui uscita in Giappone è fissata per il 29 maggio 2023. Aspettiamo le vostre opinioni riguardo il trailer nei commenti.

Prima di salutarci, ricordiamo che Makoto Yukimura ha consigliato ai suoi lettori un manga molto particolare, e profondamente diverso da Vinland Saga, e vi lasciamo alle scuse del regista per le mancanze nella seconda stagione dell’anime.