Vinland Saga: mostrate in video l'opening e l'ending dell'anime

Nuova stagione, nuovi anime. Ormai è quasi concluso il ricambio di serie che si è avvicendato tra fine giugno e inizio luglio. Insieme a Fire Force, è arrivato in TV e su Amazon Prime Video anche Vinland Saga, tratto dall'epico manga sui vichinghi scritto da Makoto Yukimura e in prosecuzione da ormai tantissimi anni.

In passato, la produzione dell'anime di Vinland Saga aveva già rivelato alcuni dettagli sulle sigle di apertura e chiusura che avrebbero accompagnato gli spettatori in quest'epopea vichinga. L'opening è stata affidata ai Survive Said the Prophet che hanno prodotto così Mukanjyo, mentre l'ending è "Torches" interpretata da Aimer.

Ora che la trasmissione è andata in onda, il canale Moetron ha pubblicato sul suo account Twitter due video estratti dalla puntata che mostrano proprio la sigla iniziale e finale. Come potete vedere in calce, l'opening ha una durata di 1:30 e ci mostra i primi campi di battaglia calcati dall'esercito di Askeladd, passando poi per la presentazione di tutti i personaggi principali. L'ending invece, della stessa durata, ha una canzone e scene più tranquille, focalizzandosi sugli scenari innevati e sulla tristezza del protagonista, rimasto orfano di padre. Avete già guardato il primo episodio di Vinland Saga? E che impressioni avete avuto delle sigle?