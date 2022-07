Vinland Saga: le origini e i temi della serie discussi dall'autore Yukimura

La prima stagione di Vinland Saga ha riscosso un grande successo, e in attesa di scoprire quale sarà il futuro di Thorfin nella seconda stagione, Makoto Yukimura, ha risposto ad alcune domande, approfondendo le origini della serie, la sua idea originale e di come, alla fine, sia finito a costruire una storia che ha come protagonisti i vichinghi.

Nel concept iniziale, infatti, come ammesso dallo stesso Yukimura durante l’intervista disponibile sul sito ufficiale dell’anime, non erano previsti i vichinghi. “Ho pensato al tema di cui volevo scrivere, e al miglior modo per trattarlo, e alla fine ho trovato un punto d’incontro con i Vichinghi”, ha spiegato Yukimura riferendosi alla brutalità della violenza, che caratterizzava le barbarie e le azioni di questa popolazione.

“I Vichinghi di quell’era avevano una società nella quale era normale non considerare qualcuno che commetteva atti di violenza come se fosse malvagio. Personalmente detesto la violenza, e quindi uno degli elementi chiave nella scrittura di questa storia è stato il mio senso, moderno, di moralità”, una risposta che si ritrova nelle fantastiche tavole da lui disegnate, e che appare evidente sin dai primi episodi dell’anime. Diteci cosa ne pensate di queste rivelazioni nei commenti. Per concludere vi lasciamo al commento di Yukimura sulla seconda stagione di Vinland Saga.