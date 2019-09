Vinland Saga, i paesaggi meravigliosi dell'anime fanno impazzire i fan!

Tra le lande di un mondo vichingo, Vinland Saga è una delle opere che questa stagione sta racimolando discrete attenzioni. L'adattamento animato a cura dello studio WIT, infatti, sta risultando un progetto estremamente gradevole da ammirare, soprattutto grazie all'ottima perizia tecnica e narrativa.

I meravigliosi paesaggi che stanno invadendo Vinland Saga sono il fiore all'occhiello di una produzione che non riesce proprio a smettere di stancare. Nonostante una prima parte che si è mossa lentamente, la narrazione ha finalmente iniziato ad accelerare il ritmo, riuscendo a coinvolgere il pubblico e i fan della saga con uno dei migliori adattamenti dell'anno.

Tra citazioni a Naruto e compensi tecnici di discreto livello, stringendo un occhio per la computer grafica a volte invadente, la serie televisiva sta trasmettendo con molta fedeltà gli eventi originali del manga, riempiendo con parti originali i piccoli buchi sparsi qua e là. A rendere, inoltre, il tutto più vivo, continua il comparto artistico dell'opera, tramite la realizzazione di sfondi paesaggistici in grado di stupire moltissime produzioni. La natura, grazie agli sforzi di studio WIT e delle sue collaborazioni, trionfa in fondali intensi e magici, in grado di risplendere di luce propria in un mondo contaminato dalla bellezza dell'ambiente.

Alcuni di questi paesaggi stanno facendo impazzire gli appassionati di Vinland Saga, condividendo in rete alcuni momenti di maestosa bellezza naturale. E voi, invece, cosa ne pensate dei meravigliosi fondali dell'anime?