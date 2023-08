Vinland Saga: passioni nascoste e l'addio a Miura nelle ultime rivelazioni di Yukimura

Makoto Yukimura è stato protagonista di un panel interamente dedicato a Vinland Saga nel corso del San Diego Comic-Con 2023, durante il quale ha rivelato alcuni dettagli produttivi dietro la realizzazione del manga, e si è esposto parlando della sua vita privata. Vediamo cosa ha detto nell’ultima parte dell’evento.

Poco prima della chiusura del panel, è stato chiesto a Yukimura con quale tipo di giochi gli piace trascorrere del tempo. Con grande sorpresa di tutti il mangaka ha rivelato di adorare giochi da tavolo e di ruolo, come Dungeons & Dragons, di cui ha visto il film proprio durante il volo dal Giappone in California. Subito dopo gli è stato domandato qual è l’insegnamento più grande appreso in tutti gli anni della sua carriera, e questa è stata la risposta “ho imparato che se vuoi veramente lavorare come un mangaka non puoi evitare di comunicare con le persone all’esterno della produzione. Per esempio, la nostra conversazione mi sprona a diventare un autore migliore, e avrà ripercussioni anche sul mio lavoro”.

Prima di lasciare il palco, Yukimura ha parlato delle sue origini, disegnando l’emblema della sua famiglia, due piume di falco incrociate all’interno di un cerchio, simbolo ereditato dai suoi avi, che erano dei guerrieri. “Ho sangue di samurai”, ha spiegato Yukimura. Infine, il mangaka si è espresso sulla serie Berserk e sul compianto Kentaro Miura: “Le mie più sentite condoglianze per la scomparsa del maestro Miura. Avevamo intenzione di andare a cena insieme prima che se ne andasse”, ha rivelato Yukimura, asserendo poi di essere stato profondamente influenzato dal suo lavoro.

“Vedendo le sue opere, possiamo dire che ha raggiunto l’apice dell’abilità umana di creare storie e disegni. Lui vive dentro di me”, ha concluso Yukimura. Fateci sapere cosa ne pensate di queste ultime rivelazioni del San Diego Comic-Con nei commenti. Prima di salutarci, ricordiamo che Yukimura ha ammesso di non essere un grande appassionato della storia vichinga.