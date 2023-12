Vinland Saga in pausa: le condizioni di salute dell'autore fermano il manga sui vichinghi

L'autore di Vinland Saga, Makoto Yukimura, ha pubblicato un lungo messaggio ai suoi fan su X-Twitter per informarli del fatto che il manga non tornerà molto presto: un imprevisto ritardo nell'uscita del capitolo 208, inizialmente programmato per il 25 dicembre 2023, porterà ad uno slittamento del manga di qualche mese.

Nel messaggio comparso sui social, l'autore di Vinland Saga Yukimura ha spiegato che la decisione di posticipare la pubblicazione è stata presa a causa di inaspettati problemi di salute che lui e la sua famiglia hanno affrontato di recent. Il mangaka ha rassicurato i fan sul fatto che i test medici hanno escluso la possibilità di COVID-19, indicando che la condizione è stata diagnosticata come un comune raffreddore. Fortunatamente, la famiglia dell'autore si è ripresa completamente e ora gode di buona salute. Di seguito trovate una traduzione del tweet di Yukimura.

"Ciao a tutti i lettori di Vinland Saga. Mi scuso profondamente per l'inconveniente. Sebbene la pubblicazione dell'ultimo capitolo di Vinland Saga fosse prevista per il Monthly Afternoon del 25 di dicembre, abbiamo deciso di rinviare l'uscita. Mi scuso sinceramente, ma mi sono ammalato. In effetti, sia io che la mia famiglia siamo stati malati. I risultati dei test hanno escluso che si tratti di COVID-19 o di un’influenza e il medico ha diagnosticato il tutto come un comune raffreddore. Considerando che mio figlio maggiore aveva 39 gradi di febbre non ho potuto fare a meno di pensare: “Ma sarà davvero così?” Tuttavia si è rivelato essere solo un raffreddore e ora tutti godono di buona salute".

Infine, Yukimura si è scusato per eventuali delusioni causate dalla pausa, assicurando ai fan che la decisione è stata presa per garantire un completo recupero prima di riprendere la produzione della serie: "Dobbiamo davvero stare attenti a gestire la nostra salute… Mi scuso per la preoccupazione. Purtroppo, nonostante Cordelia si trovi in ​​una situazione difficile, il capitolo 208 verrà ritardato di altri due mesi. Chiedo scusa. Ricordatevi di fare i gargarismi e di lavarvi le mani. Per favore, siate prudenti riguardo alla vostra salute, tutti."