Vinland Saga: la preview dell'episodio 18 mostra il duello tanto atteso dai fan!

L'episodio 17 di Vinland Saga ha indubbiamente spezzato in due l'opinione del pubblico. Una parte dei fan ha ritenuto la puntata una vera e propria gioia per gli occhi, mentre l'altra, composta per lo più dai fan del manga, ha aspramente criticato l'episodio costringendo lo stesso regista a scusarsi.

Sebbene le critiche siano state sempre formulate con grande rispetto verso il lavoro svolto sinora dal direttore Shuuhei Yabuta, ad alcuni appassionati è spuntato qualche dubbio, soprattutto in vista dell'adattamento di quello che sarà lo scontro più importante dell'intera stagione.

Nel corso dell'episodio 18 infatti, programmato per domenica 17 novembre, vedremo la battaglia tra il giovane Throfinn e il possente Throkell, impegnati in un duello con in palio la vita di Askeladd. La serie fece un ottimo lavoro animando il primo scontro tra i due, combattuto sulle mura per la difesa di Londra, ma la qualità dell'adattamento ha senz'altro subito un piccolo calo per lo meno nella rappresentazione di alcune tavole.

Yabuta comunque ha rassicurato i fan specificando che la pausa non servirà per correggere l'episodio, ma anzi che fu imposta tempo fa dall'emittente televisiva in vista della trasmissione dei Campionati Mondiali di Paratletica Leggera 2019.

