Vinland Saga: pubblicato un trailer per il settimo episodio della serie animata

Nel corso di queste ultime ore, il sito web ufficiale dedicato a Vinland Saga, anime tratto dall’apprezzatissimo manga concretizzatosi grazie al lavoro di Makoto Yukimura, ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla settima puntata dell’opera.

Nel caso in cui non lo conosceste, Vinland Saga è un manga nato dalla penna di Makoto Yukimura e incentrato sulle vicende in Europa settentrionale dell'XI secolo, con particolare attenzione alle gesta dei vichinghi in quel periodo. Dal suo debutto nel 2005, l'opera è stata pubblicata inizialmente sulla rivista Weekly Shōnen Magazine di Kōdansha con cadenza settimanale, ma il tutto venne spostato sul magazine Seinen Afternoon quando l'autore si rese conto di non riuscire a stare al passo col lavoro.

L'edizione italiana è curata da Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione a partire dal 10 febbraio 2010. Vinland Saga ha saputo registrare un buon successo di critica e pubblico e nel 2009 gli è stato conferito il premio del Japan Media Arts Festival. Nel 2012 è stato invece eletto miglior manga nella categoria generale al Premio Kodansha per i manga, un successo che ha infine portato all'annuncio di una serie anime dedicata attualmente giunta al quarto episodio, rivelatasi capace di riscuotere un grande successo. Qui di seguito potete leggere la sinossi ufficiale dell’opera:

“Europa, Undicesimo Secolo. I popoli vichinghi sono ormai una forza inarrestabile e nessuna costa del continente può dirsi al sicuro dalle navi con la prua di drago. Inizia l’epica narrazione di Vinland Saga, in cui si intrecciano la Grande Storia e le vicende personali di un gruppo di personaggi come il giovane Thorfinn, il cui unico scopo è placare la sua sete di vendetta, e Askeladd, astuto capo di una torma di vichinghi.”