Vinland Saga, quando uscirà la stagione 2? Novità sul ritorno dell'anime a breve

Il sequel di Vinland Saga si sta facendo aspettare. L'annuncio ufficiale della messa in produzione, infatti, arrivò soltanto mesi dopo le prime voci di corridoio e, da allora, lo staff è stato abbastanza accorto dal rivelare nuovi dettagli sull'attesissimo sequel.

Lo scorso aprile un membro del team di Vinland Saga 2 aveva spiegato che i lavori, nonostante il silenzio stampa, stavano proseguendo regolarmente. Eppure, i piani per l'adattamento televisivo del manga di Makoto Yukimura sembrano proiettarsi sul lungo termine dal momento che gli ultimi rumors in circolazione discutono di un progetto ambizioso. Una fonte affidabile, dunque, avrebbe svelato che WIT Studio abbia già programmato una terza stagione e una quarta sia invece in fase di discussione.

Una notizia interessante ma le cui conferme le conosceremo solo prossimamente. Ad ogni modo, il silenzio della produzione terminerà a breve visto che il team ha promesso che l'8 giugno arriveranno grosse novità sulla stagione 2 di Vinland Saga. Non sappiamo se arriverà o meno un trailer dell'anime, seppur molto probabile, o se lo staff annuncerà un eventuale coinvolgimento di Netflix o la data d'uscita, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori aggiornamenti.

