Vinland Saga: il regista si scusa con i fan per le mancanze nella Stagione 2

La stagione primaverile ha dato il via al secondo cour di Vinland Saga Stagione 2, la cui prima metà aveva invece esordito a inizio 2023. Sebbene l'anime stia entusiasmando il pubblico, il regista di Studio MAPPA ha umilmente chiesto scusa a tutti gli spettatori rimasti delusi da alcune mancanze.

L'avventura di Thorfinn è una di quelle che gode il maggior successo di sempre. Dopo aver ottenuto la sua vendetta, il protagonista è ora alle prese con la ricerca di un suo posto nel mondo, cambiando radicalmente le caratteristiche della serie. Per alcuni la seconda stagione di Vinland Saga è addirittura meglio della prima, ma il regista Shuhei Yubata con un messaggio ufficiale pubblicato sul suo Twitter ha voluto chiedere scusa a tutti i fan.

In carica per MAPPA, Yubata ha rivelato che nella Stagione 2 di Vinland Saga avrebbe voluto includere delle storie originali sul passato di Snake. Queste, gli sarebbero state affidate da Makoto Yukimura, il mangaka dietro Vinland Saga.

Questa sezione si sarebbe dovuta collocare tra gli episodi 16 e 17, in cui peraltro sono rimasti gli elementi di premessa. Gli storyboard e le impostazioni erano dunque già pronti, ma Yubata non è riuscito a inserirle nella produzione a sua detta per "mancanza di capacità".

Che in Vinland Saga 2 ci sarebbe dovuto essere questo flashback era un'informazione trapelata da tempo. Dunque, la delusione dei fan nel non vedere la parte suddetta su Snake è stata una cocente delusione e le polemiche hanno costretto Yubata alle scuse pubbliche ufficiali.