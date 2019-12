Vinland Saga, il regista Shuhei Yabuta: 'Abbiamo lavorato bene' E sulle modifiche..

L'anime di Vinland Saga è ormai prossimo alla conclusione, e nonostante le preoccupanti dichiarazioni rilasciate dal regista Shuhei Yabuta nelle ultime settimane, il percorso della serie di WIT Studio può essere definito come un vero e proprio successo.

Per non lasciare niente al caso comunque, lo stesso regista ha deciso di tornare sulla delicata questione delle modifiche all'anime, cercando di mettere definitivamente la parola fine alle polemiche. Di seguito potete leggere un breve estratto dell'intervista concessa a Prazeres Senpai nella giornata di ieri.

Alla domanda del giornalista: "Come è stato dirigere Vinland Saga? Ti aspettavi un ruolo così importante dopo il tuo passato nel settore della computer grafica?", Yabuta ha risposto dichiarando: "È stata una bella esperienza. La prima volta che incontrai il co-fondatore di WIT Studio Nakatake-san, fu per discutere della mia posizione di direttore della 3DCG. Più avanti mi furono proposti ruoli più interessanti, focalizzati su direzione e sceneggiatura, e cominciammo a sviluppare un rapporto d'amicizia. Incontrai il producer di Vinland Saga poco dopo, e decisi di accettare la posizione di regista perché per me il manga di Yukimura fu molto speciale".

Il giornalista ha poi proseguito domandando: "Qual è stata la più grande difficoltà riscontrata nell'adattamento di un'opera così famosa?", al che, Yabuta ha risposto: "Innanzitutto ho dovuto approfondire molto le mie conoscenze verso la cultura nordica, specialmente verso i Vichinghi. Oltre a questo, una delle principali sfide è stata sicuramente quella del portare in vita i personaggi, che alla fine sono il punto focale dell'opera di Yukimura. Alcuni dialoghi sono davvero impressionanti, e riuscire a riportarli in maniera consona richiede tempismo. Servono pause tra una battuta e l'altra ed estrema precisione, è stato davvero difficile. Siamo felici del risultato comunque, abbiamo lavorato bene".

Il regista ha poi concluso parlando dei prossimi episodi: "Attualmente manca poco alla fine della prima stagione. Come ho detto più volte ci saranno alcuni aggiustamenti alla trama, ma sono state delle scelte prese coscientemente, tenendo in conto ciò che gli appassionati vorrebbero vedere. Più che aggiustamenti forse dovrei chiamarle aggiunte. Abbiamo deciso di cambiare alcune cose perché pensiamo che la serie debba essere un prodotto indipendente, ma non toccheremo la struttura o il finale. I fautori del manga potranno trovare qualche differenza nel pacing e nelle tempistiche di alcuni eventi, ma non ci saranno sconvolgimenti, quindi non c'è motivo di preoccuparsi!". Vi ricordiamo che sulla stessa questione è intervenuto pochi giorni fa anche il mangaka Makoto Yukimura.

E voi cosa ne pensate? State guardando Vinland Saga? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!