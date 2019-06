Vinland Saga: rivelate nuove informazioni sull'ending theme dell'anime

Nel corso di queste ultime ore, il sito ufficiale dedicato all'anime tratto dal manga Vinland Saga e atteso per il 7 luglio 2019, opera concretizzatasi grazie a Makoto Yukimura, ha rivelato che Aimer si occuperà dell'ending theme "Torches". Il singolo uscirà il 14 agosto come 17° singolo di Aimer.

Nel caso in cui non lo conosceste, Vinland Saga è un manga nato dalla penna di Makoto Yukimura e incentrato sulle vicende in Europa settentrionale dell'XI secolo, con particolare attenzione alle gesta dei vichinghi in quel periodo. Dal suo debutto nel 2005, l'opera è stata pubblicata inizialmente sulla rivista Weekly Shōnen Magazine di Kōdansha con cadenza settimanale, ma il tutto venne spostato sul magazine Seinen Afternoon quando l'autore si rese conto di non riuscire a stare al passo col lavoro.

L'edizione italiana è curata da Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione a partire dal 10 febbraio 2010. Vinland Saga ha saputo registrare un buon successo di critica e pubblico e nel 2009 gli è stato conferito il premio del Japan Media Arts Festival. Nel 2012 è stato invece eletto miglior manga nella categoria generale al Premio Kodansha per i manga, un successo che ha infine portato all'annuncio di una serie anime dedicata attesa su Amazon Prime Japan per questo luglio, con il pubblico che si è mostrato particolarmente interessato al tutto.