Vinland Saga sbarca su Netflix: la prima stagione è disponibile sul portale di streaming

Il catalogo di Netflix si arricchisce sempre di più. Il noto portale di streaming ha già annunciato da tempo che sarebbero entrati nuovi titoli, alcuni inediti e altri invece che erano già disponibili su altre piattaforme. A quest'ultima categoria appartiene l'anime sui vichinghi, l'acclamato Vinland Saga.

Prodotto da WIT Studio, la prima stagione di Vinland Saga si compone di 24 episodi, andati in onda in Giappone dall'8 luglio 2019 al 30 dicembre dello stesso anno, mentre a livello internazionale fu proposto in contemporanea su Amazon Prime Video con sottotitoli in italiano. Adesso però Vinland Saga sbarca su Netflix, permettendo a nuovi utenti di seguire la storia di Thorfinn.

Nel medioevo, questi personaggi atterrivano i popoli di varie città e regioni. Nel nord non c'era chi non li conosceva, questi guerrieri implacabili portavano la morte in ogni dove: erano i vichinghi. Questo popolo in cui è nato Thorfinn è forgiato dalla guerra e spera di cadere in battaglia. Il giovane ragazzino verrà trascinato suo malgrado in una spirale di violenza, nel tentativo di riuscire a compiere la sua vendetta.

Al momento, l'anime non è in fase di trasmissione ma Studio MAPPA è al lavoro per Vinland Saga stagione 2.