Vinland Saga: scene di battaglia si mostrano nel nuovo trailer

Dopo quattordici anni dal suo debutto sulla rivista Weekly Shonen Magazine, l'anime tratta dall'opera di Makoto Yukimura, Vinland Saga, sta per fare il suo arrivo sulla piattaforma di streaming Amazon Prime. Per prepararci all'azione di alto mare e sanguinose battaglie tra vichinghi, godiamoci il nuovo emozionante trailer da poco pubblicato.

La vicende raccontate in Vinland Saga seguiranno la storia di Thorfinn, dagli anni della sua gioventù fino all'età adulta, con l'obiettivo di vendicarsi dell'uomo che ha ucciso suo padre. Nell'attesa dell'esordio previsto per il prossimo 7 luglio, possiamo avere un'assaggio di una serie le cui premesse sono decisamente alte.

I fan del manga hanno infatti atteso per anni questo momento e inoltre vi ricordiamo che lo studio di animazione che si è occupato di realizzare la serie non è altro che Wit Studio, famoso per L'Attacco dei Giganti.

Vinland Saga è ispirata ad eventi storici realmente accaduti, tuttavia, possiamo avere la conferma dal trailer che le battaglie saranno spettacolari ed esagerate e faranno sicuramente felici gli appassionati. Vi ricordiamo infine che l'anime di Vinland Saga sarà composto da 24 episodi, ma è molto probabile che prima della sua conclusione arrivi l'annuncio del rinnovo per una seconda stagione, mentre alcuni giorni fa sono state rivelate alcune informazioni sull'ending theme dell'anime.