Vinland Saga sconvolge tutti con l'episodio 14, ecco le reazioni dei fan

Vinland Saga, l'anime tratto dal manga di Makoto Yukimura, sta spopolando in tutto il mondo grazie all'ottimo lavoro svolto dai ragazzi di WIT Studio, ancora freschi del successo de L'Attacco dei Giganti 3. L'ultimo episodio della serie oltretutto, sta continuando a far parlare di se per via di un particolare gesto compiuto dal mercenario Askeladd.

Nel corso dell'episodio, Askeladd ed il suo gruppo hanno continuato a marciare con il principe Canute, figlio dell'attuale Re di Danimarca Sweyn. Durante gli avvenimenti mostrati negli episodi 11 e 12 infatti, il mercenario è riuscito a tendere una trappola a Torkhell, zio di Throfinn, privandolo del suo prezioso ostaggio e mettendosi in marcia per portarlo in salvo.

Se le ultime puntate hanno cercato di umanizzare Askeladd comunque, quest'ultimo episodio ha decisamente ricordato agli spettatori che i vichinghi rimangono vichinghi, dopotutto.

La puntata numero 14 inizia mostrando Anne, una ragazzina cristiana pentita per aver rubato un anello ad un mercante. Indecisa sul da farsi, la ragazza decide di nascondere l'anello invece di gettarlo, e si scusa più volte con Dio per il suo gesto egoista.

Poco distanti, Askeladd e il suo gruppo sono stremati per via di una bufera di neve e decidono di razziare un villaggio per ottenere provviste e riposarsi. Il villaggio scelto sarà proprio quello di Anne, che nascosta dietro un albero, non potrà fare altro che osservare le barbarie commesse dai vichinghi. In ginocchio, il padre di Anne chiede ad Askeladd di lasciare indietro delle provviste in modo che anche loro possano sopravvivere all'inverno, ma il mercenario, senza pietà, ordina ai suoi uomini di massacrare e gettare in un fosso tutti gli abitanti, comprese donne e bambini.

I fan della serie hanno valutato la puntata come eccellente, senza nascondere però il loro shock. In basso potete dare un'occhiata ad alcuni tweet condivisi dagli spettatori.

E voi cosa ne pensate? State seguendo quest'anime? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui invece vogliate saperne di più sulla serie, vi consigliamo di leggere il nostro first look su Vinland Saga.