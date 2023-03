Vinland Saga: la seconda stagione si sta rivelando meglio della prima?

Le storie di vichinghi stanno andando molto di moda negli ultimi anni, con prodotti come God of War e Vikings che hanno fatto faville. Contemporaneamente, è andato in onda anche l'anime di Vinland Saga, anche se questa piccola perla ha origini più lontane. Infatti, Vinland Saga è un manga scritto e disegnato da Makoto Yukimura dal 2005.

Serializzato inizialmente su Weekly Shonen Magazine e trattato quindi come uno shonen, in realtà Vinland Saga viene spostato dopo pochissimo tempo su Afternoon, rivista mensile a stampo seinen. La storia è ambientata nell'Europa del 1013 e segue le avventure di Thorfinn, un giovane guerriero vichingo che cerca vendetta contro Askeladd, il suo ex-capo, per l'omicidio del padre.

Questo primo frangente di trama è stato trattato dall'acclamata prima stagione di Vinland Saga, che ha visto per l'appunto il giovane Thorfinn seguire Askeladd fino alla perdita del suo obiettivo. Un momento cruciale per il ragazzo, ma la sua vita non è finita, e infatti si sta vedendo il prosieguo con Vinland Saga stagione 2, da alcune settimane in onda su Crunchyroll e Netflix.

Ma si può dire che la stagione 2 di Vinland Saga sia migliore della prima? Ovviamente, si tratta di pareri personali che cambiano da spettatore a spettatore. Di certo c'è che la serie è completamente cambiata in questi anni, passando da un clima sempre ricco di battaglie e azione a uno che invece è molto incentrato sull'introspezione. Thorfinn non è più lo stesso e per questo la serie è cambiata con lui. Il nuovo percorso che deve cercare lo porterà a fare ulteriori riflessioni.

Di conseguenza, è come chiedere se sia meglio la fase adolescenziale o quella adulta. Ognuna ha i suoi pro e contro, e così Thorfinn non può far altro se non andare avanti, con un comparto tecnico alle sue spalle sempre di livello. Naturalmente, però, c'è ancora una grossa porzione di stagione da trasmettere. E voi state apprezzando Vinland Saga stagione 2?