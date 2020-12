Vinland Saga, forse ci siamo: annuncio importante domani, arriva la stagione 2?

Dopo aver riscosso il clamore del pubblico e un ottimo voto nella nostra recensione della prima stagione dell'anime, Vinland Saga torna finalmente a far parlare di sé. Domani ricorrerà infatti un anniversario per il franchise che porterà con sé un lieto annuncio: che sia finalmente arrivato il momento della seconda stagione?

In realtà, il sequel di Vinland Saga è già un dato di fatto stando alle numerose indiscrezioni che si possono reperire anche tra le nostre pagine. Tra le fonti più autorevoli c'è persino lo stesso regista, Shuhei Yabuta, che in occasione di tre illustrazioni commemorative ha rilasciato un easter egg che ha confermato indirettamente la stagione 2. Ciò che manca, dunque, è solo la conferma ufficiale che pare non tarderà ancora a lungo ad arrivare.

Attraverso i canali social del franchise, infatti, lo staff ha fatto sapere che nella giornata di domani, in occasione del primo anniversario dell'anime, ci sarà un importante annuncio. Anche alcuni insider hanno intimato i fan a seguire i canali di Vinland Saga domani, sintomo che qualcosa si sta davvero muovendo. Ne approfittiamo per ricordarvi che la stagione 2 adatterà l'arco narrativo intitolato Farmland Saga, in cui scopriremo un nuovo lato di Thorfinn e approfondiremo la conoscenza dei protagonisti della storia. L'uscita, stando alle indiscrezioni, è programmata per l'ultimo trimestre del 2021.

E voi, invece, siete ansiosi di rivedere l'anime sul piccolo schermo? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.