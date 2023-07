Vinland Saga Stagione 2: le differenze tra anime e manga!

Un adattamento animato comporta quasi sempre delle differenze rispetto all'originale. A volte possono essere negative, come successo nella Stagione 2 di Vinland Saga dove il regista si scusa con i fan per alcune mancanze, talvolta positive, come accade sempre nell'arco della medesima season.

Oggi, quindi, andremo a vedere alcune modifiche rispetto al manga che hanno davvero sorpreso l'autore Makoto Yukimura. I media sono abbastanza diversi e per "necessità televisive", come si diceva una volta, c'è bisogno di apportare dei cambiamenti all'opera originale. L'autore si è però complimentato per due di questi in particolare: vediamoli insieme.

Il primo riguarda il poema che possiamo vedere nell'episodio 23, un contenuto inedito che Yukimura ha premiato: "Non è stata una mia idea. Non pensate sia veramente bello? Lavorando con il team dello Studio MAPPA, mi sono reso conto di come mettano la loro creatività in Vinland Saga e questo è opera loro". Una poesia molto profonda che tratta di come il passato scolpisca l'identità di una persona: Scolpiscilo è infatti il suo titolo originale. Nel manga c'è in realtà un similare, ma il significato è abbastanza diverso.

Il secondo cambiamento riguarda alcune scelte di sceneggiatura, dove vengono anticipati alcuni eventi e posticipati altri, tutti riguardanti Thorfinn. Yukimura ha parlato di come questi switch rendano più fluida e godibile l'opera e che rimpiange di non aver aver seguito questa timeline nel suo manga.

Voi siete d'accordo con Yukimura? Avete apprezzato questa Season 2? Siete in hype per il probabile arrivo della Terza Stagione di Vinland Saga? Fatecelo sapere con un commento!