Vinland Saga stagione 2: l'evoluzione di Thorfinn e dell'anime nei nuovi episodi

A gennaio 2023 è tornato Vinland Saga su Crunchyroll e Netflix con una seconda stagione molto diversa dalla prima. Thorfinn, un vichingo, si è dovuto allontanare dai campi di battaglia a seguito della morte di Askeladd. Ciò ha portato un cambio netto nel tipo di racconto dell'anime.

Perché la seconda stagione di Vinland Saga è cambiata così tanto? Il tutto è dovuto alla necessità di far evolvere Thorfinn, il protagonista che durante la prima stagione era una macchina assassina adolescente, con la vendetta come unico obiettivo. Gli eventi finali della prima stagione, tuttavia, lo hanno cambiato nel profondo, costringendolo a seguire una vita completamente diversa. L'essere coinvolto nel lavoro della fattoria di Ketil lo ha obbligato, oltre al dover provare la vita da schiavo, a interfacciarsi con sé stesso e con altre persone in modo diverso.

E così la guerra di Vinland Saga è passata dall'essere una lotta sui campi di battaglia a una lotta interiore, con Thorfinn che ha iniziato ad affrontare i propri fantasmi e a superare l'ira del sangue che ha cosparso. Questo modus operandi del racconto ha obbligato ad alcune fasi di racconto più lente, ma non di certo meno significative. Questo perché Thorfinn ha necessitato un periodo di quiete e di introspezione per ricostruirsi, e molto passa anche da Einar.

Contadino, Einar è un personaggio semplice, che non ha mai vissuto la battaglia in prima persona, se non come vittima, quando il suo villaggio è stato assaltato. Einar ha deciso in ogni caso di rimanere pacifico e di lavorare alacremente per riottenere la propria libertà, nonostante non avesse una terra natia in cui fare ritorno, a differenza di Thorfinn. E proprio questo confronto ha aiutato il protagonista di Vinland Saga a riflettere su sé stesso e sulle parole del padre, facendo riaffiorare anche i ricordi della leggendaria terra di Vinland di cui parlava il vecchio Leif Erikson.

E ora, Thorfinn si ritrova faccia a faccia con Canuto, ormai sovrano, personaggio che ha conosciuto in passato e che per l'appunto rappresenta una vita ormai sepolta. La seconda stagione di Vinland Saga ha quindi cambiato completamente impostazione, inserendo nuovi argomenti che colpiscono differentemente, portando a un'evoluzione del personaggio di Thorfinn da ragazzino pieno di rabbia ad adulto con un obiettivo più grande. Riuscirà il finale di Vinland Saga 2 a mantenere le attese?