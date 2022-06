Vinland Saga stagione 2, parla l'autore! Ecco il suo commento sulla serie

Makoto Yukimura è un mangaka che in passato ha lavorato su Planetes, ma che già da oltre un decennio sta lavorando a Vinland Saga, manga sui vichinghi che inizialmente veniva pubblicato su Weekly Shonen Magazine di Kodansha, per poi essere spostato su Afternoon, diventando una serie a stampo seinen.

C'è voluto tempo prima che Vinland Saga diventasse un anime, ben 14 anni dal 2005 al 2019. La seconda stagione di Vinland Saga debutterà nel 2023, quindi ci vorrà ancora un po' prima di rivedere Thorfinn in azione. Intanto il mangaka Makoto Yukimura ha parlato in un'intervista dei suoi pensieri sull'anime.

"Ciò che mi ha davvero sorpreso quando fu annunciata la prima stagione era che c'erano un sacco di spettatori oltremare. Può essere che l'animazione giapponese viene distribuita molto rapidamente in tutto il mondo tramite Netflix, Amazon Prime eccetera, ma mi sembra che gli anime abbiano attratto l'attenzione delle persone all'estero da molto prima. Sono grato per tutto questo. Anche se ho visto commenti sui social media di persone che si chiedono come mai una persona come me, che vive in un'isola nell'estremo oriente, crei una storia che parla dei vichinghi in Europa, mi sembra che non ci siano confini per godersi gli anime. Sono grato di vivere in un'era dove Vinland Saga può essere goduto in ogni parte del mondo".

Il trailer di Vinland Saga stagione 2 mette Thorfinn davanti a una nuova realtà e ad altre sfide.