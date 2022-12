Vinland Saga, nuovo trailer e dettagli sulle sigle della Stagione 2 di Studio MAPPA

Tratto dal manga di successo di Makoto Yukimura, Vinland Saga sta per tornare con una seconda stagione anime. In vista dell'imminente uscita a inizio anno nuovo, Studio MAPPA ha pubblicato un trailer esclusivo che rivela in anticipo le sigle di questo appuntamento.

Tra gli anime più attesi dell'inverno 2023 di Crunchyroll ci sarà anche Vinland Saga Stagione 2, in uscita il giorno 9 gennaio. Alla produzione di questa stagione non ci sarà WIT Studio, poiché lo studio d'animazione è stato sostituito da Studio MAPPA. Nel nuovo trailer dell'anime che trovate nella parte alta dell'articolo possiamo vedere in anteprima l'operato di MAPPA e incontrare i protagonisti dell'opera sui vichinghi.

Nonostante il cambio di studio, a Vinland Saga 2 sta lavorando lo stesso staff responsabile della prima stagione. Le differenze stilistiche sono dunque minime, con Shuehei Yabuta ancora alle redini della regia e Hiroshi Seko responsabile degli script. A ogni modo, attraverso il nuovo filmato promozionale di Vinland Saga 2 vengono svelate le sigle dell'anime. La sigla di chiusura "Without Love" è composta da LMYK.

Sconfitto il suo nemico, Thorfinn ha perso il suo scopo di vita. L'incontro con uno schiavo gli darà tuttavia modo di affrontare i suoi peccati e continuare il viaggio da guerriero intrapreso in Danimarca.