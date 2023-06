Vinland Saga stagione 3 è in arrivo? Un poster e una dichiarazione non lasciano dubbi

Vinland Saga è un manga di grande successo creato da Makoto Yukimura e pubblicato, inizialmente, su Weekly Shonen Magazine, ma poi spostato sulla rivista seinen Afternoon a causa dei suoi contenuti che lo resero meno adatto a un pubblico di ragazzi. Ora però, come annunciato dal sensei Yukimura, il manga è prossimo alla fine.

Ambientato durante l'era dei vichinghi, la storia segue le avventure di Thorfinn, un giovane guerriero desideroso di vendicare la morte di suo padre, Thors, ucciso da Askeladd, un temuto combattente vichingo. La trama di Vinland Saga si sviluppa in modo avvincente e coinvolgente, mostrando il viaggio di Thorfinn mentre naviga attraverso il pericoloso mondo dei vichinghi. La serie esplora temi profondi come la guerra, l'onore, la redenzione e la ricerca di un luogo chiamato Vinland, una terra leggendaria di pace e armonia.

Negli ultimi anni, dopo molta attesa da parte dei fan, WIT Studio ha deciso di trasformare Vinland Saga in un anime, realizzando la prima stagione, mentre la seconda è passata sotto il controllo di Studio MAPPA. Proprio la transizione da guerriero a contadino ha segnato questo passaggio importante nella vita di Thorfinn, ma adesso arriveranno altre sfide.

Il protagonista, Thorfinn, è un personaggio complesso che affronta una lotta interna tra il desiderio di vendetta e la ricerca di una via pacifica e dovrà farlo anche nei prossimi sviluppi. Sembra infatti che sia già in produzione la stagione 3 di Vinland Saga, come si può evincere dal poster molto particolare apparso alla fine dell'ultimo episodio della stagione 2. Le tre righe verticali richiamano platealmente a un III, ma anche il chief animator director e character designer artist Takahiko Abiru ha confermato che il viaggio di Thorfinn continuerà, e quindi anche il viaggio di Vinland Saga con una terza stagione.

L'ufficialità ancora deve arrivare, ma non è detto che bisognerà attendere troppo tempo. Intanto, per chi non l'avesse ancora fatto, si può riscoprire Vinland Saga su Netflix.