Vinland Saga, i Survive Said The Prophet suoneranno la opening theme

Ad annunciarlo è stato l'account ufficiale di Vinland Saga, anime di Makoto Yukimura: la rock band Survive Said the Prophet si occuperà della opening nota come Mukanjyo. La band in precedenza si era già occupata della opening e della ending di Banana Fish.

«Il direttore di Vinland Saga e il suo team stanno compiendo un passo in avanti per assicurare a tutti i fan un'esperienza indimenticabile. Ero concentrato su un'idea legata alla vendetta, perché dalla mia esperienza la vendetta non riusciva mai a darmi una vera soddisfazione. Penso di esser stato ispirato molto da questo aspetto e sono così orgoglioso del lavoro realizzato con questa canzone: abbiamo lavorato in maniera veloce ed efficiente. Spero che tutti possano essere entusiasti tanto quanto noi» ha dichiarato il cantante della band, Yosh.



Vinland Saga sarà messa in onda dal prossimo 7 luglio su NHK. L'anime sarà anche trasmesso in esclusiva in streaming su Amazon Prime Video sia in Giappone che nel resto del mondo, con la prima puntata che arriverà il 6 luglio a mezzanotte. Lo show durerà esattamente 24 episodi. La serie originariamente aveva debuttato come manga nel 2005 e attualmente in Italia è ancora in corso, con 21 tankobon all'attivo.