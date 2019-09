Vinland Saga: il teaser dell'episodio 12 anticipa uno scontro tra 2 personaggi importanti?

Due settimane dopo la brusca interruzione di Vinland Saga causata dal tifone Faxai, WIT Studio è tornato con l'episodio 11 del suo anime sui vichinghi, mettendo in scena un nuovo incontro tra Thorfinn e Thorkell. Il teaser dell'episodio 12 poi, pubblicato poche ore fa da AnimeTV, sembra proprio gettare le basi per un altro scontro molto importante.

Ricapitolando, nell'episodio 11 Askeladd è riuscito a mettere sotto scacco il piccolo esercito guidato da Thorkell, appiccando un fuoco nella foresta attraversata dal capitano vichingo e liberando Canute, il successore di Re Sweyn. La scorta del successore al trono è stata affidata a Throfinn, nipote di Thorkell, che ha nuovamente incontrato suo zio durante la missione di recupero.

Durante gli ultimi minuti dell'episodio, Throkell ha salutato il ragazzo consigliandogli di scappare, poiché lui e il suo esercito sarebbero sicuramente tornati per recuperare l'ostaggio. Nel trailer dell'episodio 12 infatti, intitolato "A Country on the other side", sembra proprio che venga anticipato un nuovo scontro tra i due eserciti: con i 100 uomini del mercenario Askeladd da una parte e i circa 400 di Thorkell dall'altra.

Sul piano fisico lo zio di Throfinn è secondo solo al leggendario Thor, ucciso con l'inganno dallo stesso mercenario. Askeladd d'altra parte ha dimostrato grandi doti strategiche e una discreta abilità con la spada, dunque sembra proprio che ci aspetti una puntata piena di colpi di scena.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo Vinland Saga? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ci ricordiamo che la serie va in onda in esclusiva su Amazon Prime Video, ogni domenica alle 17:15.