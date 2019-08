Vinland Saga: il teaser dell'episodio 8 anticipa lo scontro tanto atteso dai fan

Vinland Saga sta proseguendo la sua corsa in crescendo. L'anime, tratto dall'opera cartacea di Makoto Yukimura, sta letteralmente spopolando in tutto il mondo grazie alle superbe animazioni dei ragazzi di WIT Studio, freschi del successo de L'Attacco dei Giganti 3.

Durante l'ultimo episodio, intitolato "Normanni", abbiamo assistito alla battaglia tra i mercenari di Askeladd e le truppe francesi, conclusasi con la vittoria dei primi. Durante le prime battute della puntata, il capo dei mercenari ha promesso a Throfinn, figlio del leggendario Thor, che avrebbe accettato il suo invito a duello solo nel caso in cui lui gli avesse portato la testa del generale francese.

Dopo essere riuscito ad ottenere quanto richiesto, Thorfinn si è dunque guadagnato un duello con l'omicida del padre, costretto ad accettare la sfida. Il tanto agognato testa a testa andrà in onda durante l'episodio 8, in simulcast su Amazon Prime Video domenica prossima alle 17:15.

Per alimentare l'hype, WIT Studio ha condiviso un teaser di 15 secondi, in cui viene mostrato uno sprazzo del duello tra i due. La clip è visibile in cima all'articolo.

