Vinland Saga: Thorfinn è pronto alla battaglia nella figure di Mask Studio

Vinland Saga è in corso da diversi anni ormai, durante i quali si è affermata come una delle più feroci rivisitazioni, con molte libertà autoriali, della storia dei Vichinghi. Incentrata sul personaggio di Thorfinn, la serie riesce a coinvolgere sempre nuovi lettori e spettatori, e presto molti di loro potranno mettere mano su una nuova figure.

Infatti, gli artisti di Mask Studio hanno presentato la statua che potete vedere nelle immagini in fondo alla pagina, confermandone l’arrivo sul mercato nel corso dei primi sei mesi del 2024. Si tratta di un’ottima riproduzione di Thorfinn, quando era ancora ragazzo, con pugnale e scudo. L’espressione stampata sul suo volto, a metà tra sdegno e determinazione, sottolinea il suo complicato legame con la violenza, uno dei temi principali e più trattati dal mangaka Makoto Yukimura nella serie.

La cura nella resa dei materiali, dal legno alla pelle dell’abito indossato da Thorfinn, fino ai singoli dettagli sul volto, rendono questa figure una delle migliori sul mercato per quanto riguarda l’universo di Vinland Saga. Disponibile in due versioni, in scala 1:4 e 1:6, alte 33 e 50 centimetri, la figure sarà venduta rispettivamente a 245 e 345 euro, e per chi fosse interessato ad aggiungerla alla propria collezione è già possibile pre ordinarla. Come di consueto fateci sapere cosa ne pensate della statua lasciando un commento qui sotto.

Prima di salutarci, ricordiamo che durante il Comic-Con di San Diego uno degli ospiti è stato proprio l’autore della serie, Makoto Yukimura, che ha parlato anche di passioni nascoste e del legame che aveva con Kentaro Miura, autore di Berserk, e vi lasciamo alle principali differenze tra la seconda stagione di Vinland Saga e quanto presente nel manga.