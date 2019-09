Vinland Saga: trailer con ending e annuncio importante per il prossimo episodio

Le cose sembrano andare bene per Makoto Yukimura e il suo Vinland Saga. L'anime sui vichinghi sta riscuotendo molto consenso, nonostante l'opera sia stata iniziata parecchi anni fa prima sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha e poi spostata su Afternoon a causa dei contenuti troppo violenti e un target più incline a quello seinen.

Vinland Saga, presente su Amazon Prime Video, ha dovuto però subire una battuta d'arresto durante questo weekend. La causa non è da ricercarsi in alcun problema della produzione, bensì nel tifone Faxai che ha colpito il Giappone e ha costretto a rinviare la messa in onda. Tuttavia, Vinland Saga tornerà il 15 settembre con l'episodio 10 durante il suo solito orario di trasmissione.

Oltre a quest'informazione, arriva però anche un nuovo trailer. Dopo aver visto la nuova opening di Vinland Saga, adesso è il turno dell'ending. Il trailer che potete vedere in alto è che è stato distribuito nella giornata di ieri ci fa ascoltare "Drown", la nuova canzone di Milet che andrà a fare da chiusura agli episodi di questo nuovo arco narrativo. Le due sigle andranno quindi a sostituire Mukanjyo dei Survive Said The Prophet e Torches di Aimer.

Vinland Saga è un anime prodotto da WIT Studio, con Shuuhei Yabuta alla regia. L'opera originaria è pubblicata dal 13 aprile 2005 sulle riviste Kodansha da Makoto Yukimura, stesso autore di Planetes. Il manga è pubblicato in Italia da Star Comics.