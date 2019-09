Vinland Saga: il trailer del nuovo arco narrativo svela la seconda Opening ufficiale

A pochi giorni dall'uscita del tanto atteso episodio 9 di Vinland Saga, WIT Studio ha finalmente deciso di scoprire le proprie carte e mostrare la nuova opening ed il nuovo ending theme per la seconda parte della prima stagione.

La seconda sigla di apertura si chiamerà "Dark Crow" e sarà curata dalla rock band giapponese MAN WITH A MISSION, già conosciuta nel panorama anime per aver lavorato su opening del calibro di My Hero (My Hero Academia) e Seven Deadly Sins (Nanatsu no Taizai). La nuova traccia debutterà nel corso del mese corrente e andrà a sostituire l'apprezzatissima "Mukanjyo" dei Survive Said the Prophet.

Il nuovo ending theme si chiamerà invece "Drown" e sarà il brano di debutto dalla cantautrice giapponese milet. Il pezzo andrà a sostituire "Torches" di Aimer e debutterà insieme alla sigla di apertura.

Vi ricordiamo che Vinland Saga è un anime tratto dal manga di Makoto Yukimura e curato dai ragazzi di WIT Studio (L'Attacco dei Giganti). La serie è composta da 24 episodi e va in onda a cadenza settimanale tutte le domeniche su Amazon Prime Video.

E voi cosa ne pensate? Trovate che il nuovo brano sostituisca degnamente il suo predecessore? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui invece foste alla ricerca di nuove informazioni sulla serie, vi rimandiamo alla recente intervista rilasciata da Makoto Yukimura.