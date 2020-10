Vinland Saga: ufficiale la collaborazione con Assassin's Creed, Eivor incontra Thorfinn!

In vista dell'uscita di Assassin's Creed Valhalla, il nuovo capitolo della celebre serie videoludica in arrivo il prossimo 10 novembre, Ubisoft ha stretto un accordo con l'autore di Vinland Saga per la realizzazione di un fumetto crossover con protagonisti Eivor e Thorfinn.

In calce potete dare un'occhiata al teaser pubblicato da Ubisoft Japan, che tra l'altro ha già distribuito gratuitamente la prima parte della short story sul proprio sito ufficiale. Il capitolo vede un giovane Thorfinn mentre si lancia all'inseguimento di un uomo misterioso su richiesta di Askeladd. Dopo essere stato messo KO il ragazzo viene recuperato da Bjorn e dallo stesso Askeladd, mentre la figura incappucciata, che viene rivelata essere Eivor, lo osserva da lontano.

Lo stile di Makoto Yukimura è, come sempre, inconfondibile, ed i fan saranno sicuramente felici di vedere il protagonista del prossimo titolo di Assassin's Creed disegnato da uno dei mangaka più apprezzati degli ultimi cunque anni. La short story dovrebbe essere composta anche da un secondo capitolo, che presumibilmente vedrà la luce poco prima del lancio del gioco.

Vi ricordiamo che Vinland Saga, il capolavoro di Yukimura, è ormai prossimo a raggiungere il climax, con una conclusione prevista entro il 2025. Una seconda stagione dell'anime è in fase di produzione.