Vinland Saga e la vendetta di Thorfinn al centro di un cosplay di Adamasha

Nei mari del nord si narrava la leggenda di Leif, mercante ma anche navigatore e viaggiatore in terre inesplorate. Dalla sua storia quasi mitologica nasce Vinland Saga, manga di Makoto Yukimura - già autore di Planetes - da cui è stato recentemente tratto un anime pubblicato su Amazon Prime Video con sottotitoli in italiano.

Non è su Leif però che si concentra la storia di Vinland Saga. A navigare tra i mari del nord, sulle imbarcazioni di Askeladd, c'è infatti il giovane Thorfinn figlio di Thors. La sua è una vita tragica, vissuta all'ombra proprio dell'assassino di suo padre e di cui si vuole vendicare. Entrando a far parte della sua truppa, Thorfinn cerca di diventare più forte e sfida in continuazione Askeladd per ucciderlo e finalmente vendicarsi, senza mai riuscirci.

La prima stagione di Vinland Saga ci racconta della vita di questo giovane assetato di sangue che partecipa a battaglie campali e ad assalti di forti nemici in ogni angolo dell'Inghilterra. La sua rabbia e freddezza possono essere viste in una foto della cosplayer Adamas. Nel gelo del nord con i venti sferzanti, questo cosplay di Thorfinn riporta alle atmosfere vichinghe della saga.

