Vinland Saga, i vichinghi stanno per tornare nella seconda stagione dell'anime?

Tra i titoli stagionali che stanno riscuotendo più successo, Vinland Saga detiene sicuramente lo scettro come una delle opere più apprezzate di questa stagione autunnale, ormai prossima alla conclusione. Nonostante alcune lievi modifiche alla storia, l'adattamento del manga di Makoto Yukimura è senza dubbio avvincente ed entusiasmante.

Oltrepassati i 3/4 della trama principale, con la conclusione di Vinland Saga prevista nei prossimi 5 anni, il fumetto originale cartaceo è riuscito ad accappiarsi un'ingente fetta di pubblico, merito anche dell'attuale successo riscosso dalla trasposizione televisiva a cura di Studio Wit (l'Attacco dei Giganti). L'abbondanza di momenti di pathos, oltre alla grande componente bellica che contraddistingue la parabola nordica raccontata da Yukimura sensei, sono due dei principali punti di forza di un'opera che merita e necessita di una seconda stagione.

E a confermare questa possibilità è proprio il famoso leaker Spy che, tramite un post su Twitter, ha confermato che "la seconda stagione di Vinland Saga è in fase di sviluppo", e di conseguenza già in produzione. Non resta, in definitiva, che attendere l'annuncio ufficiale da parte della produzione, magari al termine della prima serie, ma pare ormai confermato il prossimo ritorno dell'anime che, di certo, non tarderà poi molto ad arrivare.

E voi, invece, vorreste continuare a vedere Vinland Saga in una seconda stagione? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.