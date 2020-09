Vinland Saga: i vichinghi torneranno nella seconda stagione, uscita prevista per il 2021?

Shuhei Yabuta, il regista dell'apprezzatissimo adattamento anime di Vinland Saga, ha recentemente suggerito il possibile arrivo di una seconda stagione, forse già nel corso del 2021. Nel suo ultimo post Twitter, infatti, Yubuta ha pubblicato un artwork con protagonisti Thorfinn, Askeladd e Canute, in cui è riportata la scritta "Sea Son Two".

L'annuncio della seconda stagione di Vinland Saga era ormai nell'aria da tempo, ma i fan probabilmente si aspettavano una presentazione in pompa magna. Come potete vedere in calce, invece, l'onore è spettato al regista della serie, che nel suo primo disegno ha ritratto una discussione tra i tre protagonisti: "Quanto dobbiamo aspettare ancora?", domanda Thorfinn, "Penso sia ancora un po' presto..", risponde Canute.

Come potete notare, ognuna delle tre illustrazioni contiene delle rune nordiche disegnate nel punto in cui è presente la firma di Yabuta. Il significato della prima è "Sea", la seconda è "Son", e la terza è "Two". Unendo le tre parole è possibile leggere Season Two, ovvero Stagione 2. Il regista aveva anticipato ai fan la presenza di un easter egg nel suo disegno, dunque le possibilità che si tratti di un semplice caso sono praticamente nulle.

La seconda stagione di Vinland Saga adatterà l'arco narrativo denominato Farmland Saga, in cui scopriremo un nuovo lato di Thorfinn e inizieremo a conoscere i veri protagonisti della storia. L'uscita, al momento, è presumibilmente programmata per l'ultimo trimestre del 2021.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che il manga di Vinland Saga è entrato nella fase conclusiva, e terminerà entro circa 40 capitoli.