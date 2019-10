Vinland Saga: il primo Volume Blu-ray/DVD uscirà a Natale, la cover fa impazzire i fan

Nelle ultime settimane Vinland Saga è stato spesso descritto come il "Game of Thrones degli anime", vista l'impressionante mole di colpi di scena inaspettati che si sono verificati nelle scorse puntate. Approfittando del recente successo, WIT Studio ha quindi deciso di svelare la data di uscita del primo DVD Box, nonché la prima cover ufficiale.

In particolare, è stata proprio la copertina del Volume Blu-ray/DVD visibile in calce a mandare in visibilio i fan, che non si aspettavano certo qualcosa di così elaborato già nella prima uscita. L'artwork ritrae un faccia a faccia tra il leggendario guerriero Thor e lo scaltro mercenario Askeladd, entrambi al fianco del giovane Throfinn.

Di fianco a Thor il protagonista si mostra nel suo lato più docile e innocente, mentre di fianco ad Askeladd possiamo ammirare l'attuale Throfinn, uno spietato guerriero in cerca di vendetta. Nonostante il ragazzo odi profondamente il mercenario, anche Askeladd potrebbe essere definito come una sorta di figura paterna, visto che è stato proprio lui a spingere Throfinn oltre i suoi limiti.

Il primo box dedicato alla spettacolare serie tratta dal manga di Makoto Yukimura debutterà il 25 dicembre e conterrà sei episodi. Il prezzo attualmente è tutt'altro che abbordabile, visto che si attesta sui 15,000 yen (circa 125 euro). Il pacchetto comprenderà anche una serie di illustrazioni curate dal character designer Takahiko Abiru, un opuscolo di 24 pagine, dei dietro le quinte e un CD con i commenti di alcuni membri del cast.

