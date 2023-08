Vinland Saga: Yukimura non era un grande appassionato della dei Vichinghi

Autore di uno dei manga storici più seguiti di sempre, Vinland Saga, Makoto Yukimura ha preso parte al San Diego Comic-Con 2023 per parlare della produzione dell’epopea di Thorfinn, parlando anche di argomenti più personali. Dopo aver saputo come ha scoperto la sua passione nel disegnare manga, ecco altre rivelazioni direttamente da San Diego.

“Non mi piacevano molto i Vichinghi”, così Yukimura ha sorpreso il pubblico presente durante il suo intervento al Comic-Con di San Diego. Infatti, come confermato poi durante il panel da lui stesso, a guidarlo verso la realizzazione di una serie è stata solo la sua grande passione per la storia. Tuttavia, racconti ambientati nell’Antica Roma, nei secoli del Medioevo, nel Giappone feudale o in periodi molto particolari della storia della Cina, erano state già trattate da altri mangaka.

Per questo motivo si è ritrovato a dover parlare dei brutali e violenti Vichinghi, donando alla storia di Thorfinn una profondità anche emotiva, e facendo emergere altri temi diventati poi centrali, come la lotta alla violenza. Per rendere ancora più verosimile la sua opera, inoltre, Yukimura decise di intraprendere viaggi per vivere appieno l’esperienza di trovarsi nei luoghi da lui prima solo immaginati, e che poi avrebbe riportato sulle splendide tavole del manga. Trasmettere percezioni sensoriali è sempre complicato per un autore, ma far trapelare ciò che si è vissuto sulla propria pelle è sempre un’aggiunta interessante, sia per lui che per i lettori.

I viaggi sono serviti anche come fonte d’ispirazione per i design presenti nella storia. Infatti, durante un suo soggiorno in Danimarca, Yukimura vide una nave che avrebbe poi usato come modello per realizzare la nave di Thorfinn. Il mangaka ebbe l’opportunità di salirci e studiare anche la posizione degli oggetti e di riproporli con attenzione e dettagli ai suoi assistenti una volta tornato al lavoro.

Fateci sapere come di consueto cosa ne pensate di queste rivelazioni di Yukimura nei commenti. In conclusione, ecco le principali differenze tra anime e manga della seconda stagione di Vinland Saga.