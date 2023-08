Vinland Saga: Yukimura svela cosa lo ha portato a disegnare manga

Per la prima volta nella storia dell’evento, il San Diego Comic-Con 2023 ha ospitato un panel interamente dedicato a Vinland Saga, dove è intervenuto l’autore, Makoto Yukimura. Oltre a parlare dell’opera, il mangaka ha rivelato anche alcuni dettagli sull’inizio della sua carriera.

Più che concentrarsi su opere passate, come Planetes, Yukimura ha colto l’occasione per parlare della sua vita, condividendo con gli appassionati presenti alla fiera californiana ricordi e aneddoti di quando era ancora un bambino.

Già in passato l’autore aveva asserito di non aver mai particolarmente amato la scuola, ma questo disinteresse lo portò verso quella che sarebbe diventata la sua strada. “Un anno sono stato bocciato in una materia, per questo non potevo continuare a recarmi a scuola, e quindi ho iniziato a disegnare manga”, con queste parole, ridendo, Yukimura ha rivelato come si è avvicinato per la prima volta all’idea di disegnare serie e storie che avessero coerenza e continuità.

Nel proseguire, il mangaka ha anche parlato degli artisti che hanno influenzato il suo lavoro, soprattutto il regista Steven Spielberg e molti film della Disney. George Lucas è stato un altro grande punto di riferimento per Yukimura, e come omaggio al vastissimo universo di Star Wars, nel primo capitolo di Vinland Saga compare un personaggio chiamato Jabbathe, impossibile da non associare al mostruoso gangster alieno dalla forma di lumaca Jabba the Hutt.

Eravate a conoscenza di queste curiosità su Yukimura? Ditecelo nei commenti.